Séismes en Turquie et en Syrie: réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur l’aide humanitaire en Syrie

Lors de cette réunion privée demandée par la Suisse et le Brésil, en charge de ce dossier, le chef humanitaire de l’agence de l’ONU Martin Griffiths, qui s’est rendu sur le terrain en Turquie et en Syrie ce week-end, présentera une évaluation de la situation aux membres du Conseil.

« Jusqu’à présent, nous avons fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie », a-t-il reconnu sur Twitter. « Ils se sentent à juste titre abandonnés » en voyant que l’aide humanitaire n’arrive pas, et il faut « corriger cet échec au plus vite ».

« Nous devons ouvrir plus de points de passage et apporter de l’aide plus vite », a-t-il ajouté.