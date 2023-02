Thermographie à Couvin: la restitution des données est prévue pour fin mars

Initialement annoncé la semaine du 15 janvier, le survol de Couvin pour réaliser la thermographie a été reporté à plusieurs reprises en raison de la météo. Finalement, celui-ci s’est déroulé en trois temps : la nuit du samedi 28/01 au dimanche 29/01, la nuit du lundi 30/01 au mardi 31/01 et enfin, la nuit du mardi 07/02 au mercredi 08/02.

La deuxième phase du projet de thermographie concerne la restitution des données aux propriétaires des habitations survolées. Selon le service Environnement de la commune, elle débutera d’ici la fin du mois de mars. « Une seconde séance d’information sera organisée à ce moment-là », annonce Emma Wauthier, coordinatrice du Plan Climat. « Pour rappel, les données seront restituées uniquement aux propriétaires et à leur demande. Une analyse individuelle en présentiel (gratuite) est vivement recommandée car les résultats de la thermographie sont qualitatifs (couleurs) et non quantitatifs (chiffres). Leur interprétation peut dépendre de nombreux facteurs. »