«NCIS, enquêtes spéciales»: Gary Cole, nouvelle star de la série diffusée sur RTL-TVI

Mark Harmon, alias le chef Gibbs, a quitté « NCIS » à la fin du quatrième épisode de la saison 19, dont RTL-TVI diffuse ce mercredi les sixième et septième épisodes. C’est sûr, son absence se fait sentir, mais… dès le deuxième épisode de la saison a été discrètement introduit un personnage, Alden Parker, qui vient de se faire virer du FBI et est promu leader du Service d’enquêtes criminelles des Forces navales à Washington, la position qu’occupait Gibbs. Les producteurs sont formels : Gary Cole, qui incarne ce nouveau venu, n’est pas le « remplaçant » de Mark Harmon, qui a laissé une trace unique dans la série. Mais on peut en parler comme de son successeur, non ? Cela étant, en clin d’œil, les scénaristes ont attribué à Parker des caractéristiques qui rappellent Gibbs. Ainsi celui-ci s’intéresse-t-il à la construction de bateaux, tandis que le dada de Parker, c’est l’ornithologie. Gibbs aime le café, et Parker distribue des pâtisseries à tout le monde. Gibbs n’est pas très ami avec la technologie, et Parker est juste l’inverse : il a une application dernier cri qui aide l’équipe dans les affaires dont elle s’occupe.

Logiquement, Gary Cole devrait être bientôt proclamé star de « NCIS », ce qui est déjà le cas et serait un bel hommage à l’acteur de 66ans, qui a été formé sur les planches à Chicago, et a montré sa gueule virile dans une cinquantaine de films et plus de cent vingt séries ! Parmi elles, citons « New York, unité spéciale », « Entourage », « Deux Flics à Miami », « Monk », « Supernatural », « A la Maison-Blanche », où il jouait le vice-président Bob Russell, « Desperate Housewives », où il campait Wayne Davis, l’ex-mari policier de Katherine Mayfair (et le vrai père de sa fille Dylan), l’hyper-primé « Veep », où il est l’ancien stratège politique Ken Davison, « The Good Wife » et « The Good Fight », où il est Kurt, l’amant amateur d’armes à feu de Diane Lockhart (Christine Baransky), ou « Clair de lune » (1985-89), précisément dans un épisode où officie aussi un certain… Mark Harmon. La boucle est bouclée !