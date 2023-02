Le projet de l’ambassade de Chine à nouveau recalé à Woluwe-Saint-Pierre: les riverains obtiennent gain de cause

En avril dernier, le projet de l’ambassade de Chine avait déjà été recalé par le gouvernement bruxellois. Il était question de construire à l’avenue du Bois du Dimanche, à Woluwe-Saint-Pierre, un immeuble de 21 appartements sur trois étages.

Il y a cinq mois, en septembre dernier, l’ambassade de Chine est revenue à la charge en présentant à la commune et aux riverains un projet revisité : au lieu des 21 appartements initiaux, il n’y en avait plus que 18 et les trois étages ont été abaissés à deux.