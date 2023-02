«#Investigation»: la RTBF enquête sous les soutanes des prêtres

Le pape François a beau se distinguer par ses prises de parole progressistes et sa volonté de faire le grand ménage au sein de l’Eglise, on attend toujours une grande réforme de sa part. À quand une femme sacrée prêtre ? À quand la fin du célibat ? Car ceci est un secret de polichinelle, son « ministère » ne respecte pas le vœu de chasteté. C’est ce que démontre cette grande enquête menée sur trois continents et dans huit pays. Les témoignages filmés sont édifiants.