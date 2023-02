Hockey en salle (D1) | Catastophe: La Louvière n’a pu éviter la descente en D2!«Nous méritions ne nous maintenir...»

La Louvière alignait : Hermans, C. Bury, L. Verstraete, Bayot, Vanhelleputte, Leloup, Vanderoost, A. Verstraete.

Par quart-temps : 0-0/1-0/0-3/2-0. La Louvière alignait : Hermans, Nalinne (3), C. Bury, L. Verstraete, Bayot, Vanhelleputte, Leloup, Vanderoost, A. Verstraete.

Les attentes étaient grandes pour cette dernière journée de championnat. Les Louviéroises connaissaient le contexte pour se maintenir : arracher une victoire lors des deux dernières rencontres.

Cela débutait par l’affrontement face au leader où la partie reprenait au second quart-temps (le match avait été interrompu suite à un problème de condensation dans la salle du Racing et le revêtement du terrain devenait trop glissant) alors que les Louves menaient 0-1. Mais les filles de Gauthier Hainaut n’ont pu faire mieux qu’un match nul alors qu’elles étaient privées de trois joueuses importantes (Nalinne, Dupont et Anaïs Bury). « Dans l’ensemble, nous avons réalisé un bon match face au futur champion. Le Pingouin n’avait besoin que d’un point pour être sacré. Au final, ce n’était pas un mauvais résultat même si nous avons poussé pour arracher les trois points, en vain. »

Triplé de Nalinne

La donne était simple pour le dernier match. Il fallait absolument gagner contre des Louvanistes dernières au classement. Tout autre résultat condamnait La Louvière à la descente. « Nous avions réalisé le plus dur en ouvrant la marque par Coralie Nalinne. Là aussi, nous ne faisons pas un mauvais match mais nous avons connu un passage à vide fatal avec trois buts encaissés coup sur coup. »

Si Nalinne est parvenue à trouver le chemin à deux autres reprises par la suite, ce ne fut pas suffisant pour arracher la victoire. La conclusion est limpide : c’est au nombre de victoire (4 contre 3) que La Louvière descend pour le plus grand bonheur d’Uccle puisque les deux formations comptabilisent 14 unités. « Je ne pense pas que nous sommes à notre place car nous méritions de rester en D1. Néanmoins, notre gros passage à vide à la reprise a fait mal avec ces quatre revers de rang. »

« Remonter directement »

La Louvière accompagnera donc Louvain en D2 après quatre années passées en D1. Mais le coach annonce déjà les ambitions. « La déception est très grande pour tout le monde. Mais il va falloir passer au-dessus de cette épreuve et nous allons tout faire pour remonter directement la saison prochaine. »