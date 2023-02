«Drôle de vie…»: le message prémonitoire de Pierre Palmade, trois jours avant son grave accident (vidéo)

Ce vendredi soir, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures selon Le Parisien, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Trois jours avant le drame, Pierre Palmade publiait une vidéo sur Instagram dans laquelle il évoque la mort avec humour… « Deux fois 54 : 108. C’est-à-dire que si je suis à la moitié de ma vie je mourrai à 108 ans. Et trois fois 54 : 162. Ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie je mourrai à 162 ans. Mais ça, c’est quand même peu probable. Non, je ne suis pas à un tiers de ma vie », explique-t-il, commentant sa vidéo avec « Drôle de vie ».