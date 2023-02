Elon Musk, le grand patron de Twitter, est intéressé par le rachat de Manchester United

Précision importante, Manchester United vaut plus ou moins 5 milliards d’euros. Pour cet homme d’affaires de 51 ans, ce n’est pas grand-chose quand on sait que sa fortune est estimée à 178 milliards d’euros. « Mais des investisseurs saoudiens, qataris, américains et asiatiques seraient également sur le coup. Sans oublier Jim Ratcliffe, la plus grande fortune de Grande-Bretagne, qui possède notamment le groupe Ineos », complète RMC Sport.