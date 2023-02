Melissa a du mal à trouver du travail à cause de ses tatouages: elle prend une décision radicale et devient méconnaissable! (photo)

Si les tatouages sont sa passion, Melissa Sloan ne trouve pas de travail à cause des nombreux motifs qui couvrent la majeure partie de son corps, dont son visage. Cette mère de famille de 46 ans a ainsi dévoilé une photo d’elle couverte de maquillage pour masquer ses nombreux tatouages.

Au fil des ans, Melissa a passé un nombre incalculable d’heures sous l’aiguille et a même commencé à revoir ses anciens motifs car elle n’avait plus de place. Confrontée aux regards des gens dans la rue, elle ne compte pourtant pas arrêter de se faire tatouer.