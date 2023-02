Bérénice et son frère Florian lancent leur commerce de Manga à Ciney: «On ne peut pas encore en vivre mais nous restons motivés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Durant le confinement, de plus en plus de Belges se sont intéressés au Manga. C’est du moins le constat de Bérénice Arts, une habitante d’Emptinne (Hamois) âgé de 22 ans et de son frère Florian, âgé de 23 ans. C’est pourquoi les deux jeunes ont décidé d’ouvrir ensemble un magasin à Ciney consacré à cet univers japonais.