Scandale au Parlement européen: Sven Mary est le nouvel avocat d’Eva Kaili

Eva Kaili a été interpellée le 9 décembre dernier, au même titre que son père, son compagnon, Francesco Giorgi, l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca ainsi que le syndicaliste Luca Visentini. Le père d’Eva Kaili et Luca Visentini ont été libérés après audition, mais Eva Kaili, Francesco Giorgi, Pier Antonio Panzeri et Nicolo Figa-Talamanca ont été placés sous mandat d’arrêt. Les trois premiers se trouvent toujours en détention préventive, tandis que Figa-Talamanca a été remis en liberté.

Depuis samedi, l’eurodéputé belge Marc Tarabella est également inculpé dans cette affaire et placé sous mandat d’arrêt. Panzeri, qui a entre-temps obtenu le statut de repenti et s’est ainsi engagé à collaborer activement à l’enquête, a déclaré avoir remis une enveloppe d’un montant de 140.000 euros en liquide à Tarabella pour qu’il appuie des positions en faveur du Qatar. L’eurodéputé conteste avoir été corrompu.

L’enquête est menée par le parquet fédéral et confiée au juge d’instruction Michel Claise. Elle vise des tentatives du Qatar d’influencer les prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen. Cet État du Moyen-Orient aurait versé d’importantes sommes d’argent ou offert des cadeaux substantiels à des personnes occupant une position politique ou stratégique au sein de l’hémicycle européen. Le Maroc est également apparu dans l’enquête, avec une possible tentative de corruption menée par son agence de renseignements, la DGED, et par son ambassadeur en Pologne, Abderrahim Atmoun.