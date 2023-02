Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

65 mesures et 14 objectifs pour une Bruxelles plus propre en impliquant les administrations publiques, le secteur privé et les citoyens. C’est le plan qu’Alain Maron (Ecolo), ministre de la Propreté a présenté au parlement mercredi. « C’est une première pour Bruxelles, en plus de 30 années d’existence, il n’y a jamais eu d’instance de coordination et de stratégie concertée et coordonnée à Bruxelles sur la propreté publique », a souligné Alain Maron. Plus de 50 acteurs ont été invités à participer à la coconstruction de la stratégie.

Lire aussi Clean.brussels, une nouvelle stratégie de propreté urbaine à Bruxelles avec tous les acteurs: «Ensemble, nous ferons de Bruxelles une région propre»

La stratégie de propreté urbaine Clean.brussel pour rendre la région bruxelloise plus propre implique la Région, les communes, le citoyen mais aussi les acteurs privés. Pour réduire les déchets non triés de 30 % d’ici 2030, la Région compte notamment sur une législation qui responsabilise davantage les entreprises dans la production et la gestion des déchets ainsi que sur le principe de pollueur-payeur. « Ces déchets sont produits et génèrent des plus-values de la part d’un certain nombre d’entreprises et puis après les coûts reviennent aux pouvoirs publics. C’est une problématique », a déclaré Alain Maron.