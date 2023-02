Anabelle va faire disparaître un tatouage trop vulgaire sur TFX: «Il faut bien réfléchir avant de se faire tatouer» Cette jeune femme de 20 ans originaire de Charleroi, assistante vétérinaire, passe ce jeudi dans l’émission de TFX pour arriver à se débarrasser d’un tatouage trop vulgaire qui l’embarrasse. TFX

Par Frédéric Seront

Quand avez-vous commencé à faire des tatouages ? J’avais 17 ans. J’ai toujours bien aimé toutes les formes d’art, y compris les transformations physiques. Au départ, j’étais attirée par les piercings. On peut toujours les enlever si ça ne plaît pas, tandis que les tatouages, ça part plus difficilement. Et un jour, sur un coup de tête, je me suis fait tatouer. Et une fois qu’on commence, c’est comme une addiction, on ne s’arrête plus. J’ai neuf tatouages. Des dessins à la fois mignons et démoniaques : un petit lapin tout rose avec des dents ; un clown qui a l’air sympa, mais qui promène un chien avec un couteau dans le crâne, un démon qui retire un masque humain. J’aime bien ce qui choque, ce qui ne plaît pas aux gens.

Et pourtant, il y a un tattoo qui allait trop loin, même pour vous…

Oui, car c’était un tatouage insultant, qui ne me correspondait pas. Je l’ai fait sans réfléchir. C’était une phrase : « I don’t understand, bitch ». Avec le « bitch » (« garce », en anglais) écrit en très grand. C’était sur mon avant-bras, ça se voyait fort, surtout que, dans mon métier, c’est impossible de travailler avec des longues manches. Je sentais que les gens traduisaient et pensaient que si j’avais mis ça, c’est parce que la bitch, c’était moi. Je me suis collé toute seule une étiquette vulgaire.

Le tatouage que regrette Anabelle. - TFX Pourquoi avez-vous fait appel aux experts de l’émission pour le recouvrir ? Parce que celui qui m’avait fait ce tattoo n’était pas vraiment tatoueur, contrairement à ce qu’il m’avait fait croire. C’était très mal fait. Si j’avais essayé de l’effacer, il en serait resté des traces. Or, je ne voulais pas qu’il en reste ne serait-ce qu’un petit point noir. Et quand je voyais les sauveurs de tatouages du programme, je me disais que je devais tenter ma chance. Le tatouage est désormais totalement recouvert et j’adore ce qu’il y a à la place. Je vous laisse découvrir le résultat dans l’émission… Et après cette mésaventure, vous continuez à faire de nouveaux tatouages ? Oui, j’en ai fait un nouveau il y a deux semaines. Mais je n’irai désormais plus que chez la même tatoueuse, Kiss on the dead tattoo, qui est géniale. Et je fais attention aux endroits où je les fais. Je n’ai pas envie de toucher à mon visage, par exemple. Comment expliquez-vous cet engouement pour les tatouages ? Il y a de plus en plus de talents qui émergent. C’est devenu plus accessible aussi. Et surtout, la société a évolué. Les gens sont davantage ouverts d’esprit.