«Envoyé spécial»: la guerre en Ukraine, un an déjà!

Le 24 février 2022, les troupes russes lançaient leur offensive sur l’Ukraine, et le spectre d’une Troisième Guerre mondiale planait sur l’Europe. Un an plus tard, les nouvelles des différents fronts, il faut l’avouer, ne focalisent plus l’attention des téléspectateurs si ce n’est quand elles évoquent les répercussions sur les prix de l’énergie et l’inflation.

Si le président Zelensky a remporté la bataille médiatique, les milliers de morts ne se comptent plus et les rumeurs les plus folles continuent de courir, comme celle qui annonce Poutine en phase terminale d’un cancer. Difficile de démêler le vrai du faux dans ce conflit qui s’enlise. Pourtant, les envoyés spéciaux continuent de rapporter des reportages de première main. France 2 mobilise son antenne ce soir pour donner la parole aux Ukrainiens. Anne-Sophie Lapix et Elise Lucet seront à Kiev pour des éditions exceptionnelles, qui raconteront cette guerre d’un point de vue humain.