L’ASBL sonégienne Hope One aide les alcooliques à s’en sortir avec un accompagnement à domicile : « Sans eux, je ne serais plus là aujourd’hui »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Guy a 61 ans. Il a commencé à boire en même temps qu’il a commencé à travailler, à 14 ans, en tant qu’aide dans une cuisine. « Dans le milieu, avant d’apprendre à cuisiner, on apprend à boire. » De la bière, surtout. Petit à petit, il a monté les échelons professionnels et l’addiction s’est installée. « À 16 ans, j’étais fiancé. Je me suis marié à 20 ans et on l’est resté pendant sept ans. Quand ma femme m’a quitté, j’ai commencé à boire dès le matin. »

« Il y a des professions où l’alcool est plus que culturel, comme l’HoReCa. Dans les statistiques de l’ASBL, la profession la plus représentée, c’est l’enseignement, » explique Bruno Dewolf, éducateur spécialisé. Ses journées sont intenses : il se déplace jusqu’à Braine-le-Comte, Écaussinnes, Cambron-Casteau… pour visiter quotidiennement les patients de l’ASBL sonégienne Hope One.

Il se rend toutes les semaines à Lens, voir Guy, pour parler alcool, mais aussi des dernières nouvelles, de Sara De Paduwa dont Guy est « un peu fan », pour se charrier l’un l’autre… « Ça fait du bien, » confie-t-il, le sourire aux lèvres.

Une vraie relation d’amitié s’est formée entre Guy et Bruno. - L.T.