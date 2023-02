La circulation sera perturbée du côté de la chaussée Gabrielle Richet dès ce mercredi

Un chantier de pose de câbles haute tension et de la fibre optique qui y sera mené. Les travaux se dérouleront plus spécifiquement dans le tronçon compris entre les carrefours formés avec la rue de l’Hôtellerie et le chemin d’Enghien ainsi que du côté de la rue du Syndicat.

Comme le signale la Ville de Lessines, les travaux se feront en mi-voirie. « Pendant les jours ouvrables, de 7h à 17h, la circulation sera régulée par des feux tricolores », précise-t-on encore. « À l’approche et à hauteur du chantier, la vitesse sera réduite à 30km/h et tout dépassement sera interdit ».