Le cambriolage de la friterie de Rollegem confirme la vague d’intrusions dans la région de Mouscron: «On est la 15e victime en deux semaines»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Frites Unique, une des friteries prisées des Mouscronnois sur la frontière linguistique, a reçu la visite d’un cambrioleur plutôt culotté ce week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme s’est introduit dans l’établissement situé à deux pas de la limite entre Rollegem et Mouscron, muni d’une lampe torche et d’un tournevis. Et s’est tranquillement emparé du contenu de la caisse enregistreuse.