«Merveille»: un thriller quasi muet sur les violences intrafamiliales au Théâtre des Martyrs

Plante renversée, jouets éparpillés un peu partout, un sac et au, sol, un corps qui ne bouge plus. Dès le départ, une tension règne. Mais que s’est-il passé ? Tout à coup, une fée apparaît et remonte le temps quelques heures avant la fuite d’une mère avec son bébé. Jeanne Dandoy image, avec « Merveille », un spectacle sur les violences conjugales. Sans jamais montrer le mari violent, il est présent dans tous les gestes de la femme.

« Nous ne donnons pas ici la parole à l’homme violent, car nous estimons qu’il l’a trop souvent monopolisée. Nous ne racontons pas l’histoire du chasseur, mais celle de la biche ou de la lionne. Nous n’assommerons personne avec des chiffres (même s’ils sont parfois nécessaires), ni avec des mots (même si c’est beau, les mots) car il nous semble que cette histoire se situe au-delà des mots. Cette histoire tente de faire ressentir l’indicible. Elle tente de faire éprouver les sensations d’un cerveau qui sort de l’emprise, celui d’une femme qui s’arrache à son foyer et à sa condition d’être soumise au point d’avoir perdu l’accès au plein langage », explique Jeanne Dandoy. « Le spectacle pose résolument notre regard (female gaze) de son côté. Il nous la montre dans une série de situations du quotidien qui, si l’on n’y prend garde, semblent terriblement habituelles, voir banales, mais qui, ici, font non seulement l’objet d’une vision particulière, mais aussi, dès qu’on s’y attarde un peu, nous obligent à nous interroger sur les motivations de notre héroïne. Que fuit-elle ? Pourquoi ? Était-il possible de faire autrement ? Est-elle responsable ? »