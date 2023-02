Une famille de Juprelle se fait voler son SUV par «mouse jacking», cette technique de vol sans trace par piratage électronique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Très mauvaise surprise, mardi dernier, pour Michaël Fellemans, habitant de Fexhe-Slins. « Peu avant 8h, on préparait les enfants pour l’école et j’ai voulu vite aller chercher un pain. En sortant de chez moi, rue Provinciale, j’ai bien vu le véhicule de ma femme mais pas le mien… Fatalement étonné, j’ai vite vérifié un peu plus loin dans la rue mais, clairement, j’avais compris. »

La voiture du vétérinaire juprellois, une Peugeot 3008 de 25 mois, a littéralement disparu.