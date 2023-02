Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La hauteur de la peine prononcée, lundi matin, par le tribunal de police de Liège n’effacera jamais la peine de celles et ceux qui ont perdu un père, un fils, un frère, un cousin ou tout simplement un ami.

« Nous sommes venus pour entendre ce jugement car c’était notre place, par respect pour Olivier, Romain et Sonia. Ce jugement, c’est peut-être la fin de l’histoire judiciaire mais pas la fin de nos douleurs », confiaient, à la sortie de l’audience, Alain Joirkin et son épouse. « On pense à Olivier chaque jour. Et on essaie de continuer à vivre pour épauler Romain, 8 ans, le fils d’Olivier et Sonia, son épouse. »