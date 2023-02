EpiCURA élargit son offre de prélèvements sanguins à Ath

Désireux de s’adapter aux besoins des patients, le centre hospitalier EpiCURA développe de nombreuses facilités notamment en matière de prélèvements sanguins. Désormais, deux centres de prélèvements partenaires viennent compléter l’offre. Le laboratoire de biologie clinique d’EpiCURA réalise 7j/7 et 24h/24 un large panel d’analyses médicales sur tous types de prélèvements biologiques (sang, urine, selles, liquides…). Il répond aux demandes des médecins généralistes et des médecins spécialistes internes et externes à l’hôpital et collabore aussi avec de nombreux médecins généralistes et infirmiers(ères) indépendant(e)s. Le laboratoire accueille les patients sur les sites hospitaliers principaux et au sein des polycliniques.

Deux nouveaux partenaires Le centre périnatal et pédiatrique Isis à Ath a ouvert en mai 2021. Il est spécialisé dans les consultations, soins bien-être et ateliers collectifs relatifs à la grossesse. Cependant, dans le cadre de la collaboration avec EpiCURA, les prélèvements sanguins sont désormais accessibles à tout patient. L'Asbl « Centre Isis » assure les permanences infirmières et le laboratoire d'EpiCURA prend en charge l'analyse des prélèvements. Le centre accueille les patients le mercredi et le vendredi de 7h à 9h, et le samedi entre 8h30 et 10h30 à la Chaussée de Mons 434A, à Ath dès ce 15 février.

Le second partenaire est l'Espace santé des 2 Honnelles à Baisieux. Il s'agit d'un centre pluridisciplinaire, médical et paramédical principalement axé sur la kinésithérapie générale, la kiné pré et post-partum, la kiné spécialisée en périnéologie et pédiatrie, et la kiné vestibulaire. Dans le cadre du développement de ses activités, le centre collaborera avec EpiCURA dans le courant du mois de mars et effectuera des prélèvements sanguins le lundi, le mercredi et le vendredi de 7h à 9h à la Rue de Bavay 88, 7380 Baisieux.

Depuis peu, EpiCURA collabore également avec le centre de planning familial du pays d’Ath (Rue Poterne 1, 7800 Ath). Un transporteur récupère les prélèvements et le laboratoire d’EpiCURA prend en charge les analyses.