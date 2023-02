Jette: décès de l’ancien échevin Louis Vandenheede

« Louis s’en est allé. Rejoindre sa chère épouse, la maman de ses quatre fils qui jusqu’au bout l’auront bercé de toute leur affection. Louis qui s’en va, c’est un monument qui disparaît à nos vues. Tour à tour instituteur, directeur de l’école Saint-Michel, collaborateur de plusieurs ministres, échevin au sein du collège de Jette, président de la Ferme pour enfants… Louis aura été toute sa vie un homme tourné vers les autres. C’est peu dire qu’il avait une fibre sociale bien trempée en même temps qu’il fut le plus précurseur d’entre nous sur les matières environnementales. Louis était un vrai démocrate-chrétien, pétri de convictions humanistes, volontiers insoumis, capable de penser en liberté et passablement amusé à ses heures au regard du monde comme il allait. Il pouvait porter un regard acerbe et pointu sur les gens mais la tendresse qu’il éprouvait pour le genre humain n’était jamais loin », commente Hervé Doyen (Les Engagés), ancien bourgmestre de Jette, qui a côtoyé Louis Vandenheede au collège des bourgmestre et échevins à Jette.

« S’il était exigeant en amitié, il ne s’en laissait pas conter même s’il avait réussi à se faire aimer du plus grand nombre. Il fut un père exemplaire, exigeant, complice. Il fut un grand-père, un arrière-grand-père et un beau-père comme nous voudrions toutes et tous en avoir un. Ces dernières semaines furent sereines et pleines d’apaisement retrouvé après tant de mois difficiles. Partir en pleine conscience, serein, apaisé, chez lui à la maison était son choix. Fidèle à lui-même jusqu’au bout. Toute notre affection à vous les fils, Luc, Jacques, Jean-François et Sébastien. À vos compagnes, enfants et petits-enfants. Louis était votre père, il était mon ami. Et je l’aimais », ajoute Hervé Doyen sur les réseaux sociaux.