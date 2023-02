Pascal, fleuriste à Huy, dévoile les alternatives à la rose pour une Saint-Valentin sans se ruiner: «Avec un rendu tout aussi merveilleux!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chez Daisy Flowers à Huy, on s’agite dans les allées… et pour cause ! En cette veille de Saint-Valentin, l’équipe se plie en quatre pour répondre aux demandes des clients, très nombreux en cette période de l’année.

« C’est la deuxième période la plus chargée, après la fête des mères, précise Pascal Willem, à la tête de l’établissement depuis 23 ans. Mais en termes de jour unique, le 14 février pourrait bien être le jour le plus populaire. »