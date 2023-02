Deux incidents majeurs sur les lignes NLMK La Louvière: le député Michele Di Mattia s’inquiète pour l’emploi et l’avenir de l’entreprise

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le député wallon et conseiller louviérois, Michele Di Mattia, s’inquiète de la situation du site NLMK à La Louvière. « Selon certaines informations, un des deux laminoirs pourrait en effet ne pas reprendre son activité d’ici à l’été 2023 et la thèse de l’incendie unique survenu à la fin décembre 2022 pourrait être contredite », nous déclare-t-il. On se souvient en effet d’un incendie qui s’était déclaré le 21 décembre dernier à hauteur d’une cuve de refroidissement sur le site NLMK de La Louvière, générant des fumées qui se sont propagées vers La Croyère. Les services de secours avaient alors demandé aux riverains de rester chez eux et de calfeutrer portes et fenêtres. « Il s’agit d’une fuite d’huile hydraulique qui s’était évaporée », avait précisé à l’époque le capitaine de la Zone de Secours Hainaut-Centre, Benoît Filippi. « Une énorme machine s’est enflammée dans un local d’environ 100 mètres carrés », avait-il rajouté.