Le spectacle de danse «Arménia» au Centre culturel de Bertrix le 26 février

Sur scène, la danseuse Juliette Colmant et le musicien Quentin Halloy interagissent avec un écran animé pour vous faire vivre l’histoire d’Arménia, une petite fille de sept ans, rayonnante de vitalité ! Pourtant, en elle, se cachent aussi des zones de doutes et de questionnements.

Un matin, entre songe et éveil, elle entreprend un voyage dans les méandres de sa conscience. Dépassant les peurs qui l’assaillent, elle parvient à trouver les clés pour garder une présence attentive et bienveillante à ses émotions. Elle apprend à lâcher ses certitudes et ses constructions mentales. Elle explore de nouveaux horizons et cherche à apprivoiser ce qui la traverse pour se reconnecter à elle-même.