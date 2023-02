Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 17 août dernier, Morgane et Olivier sautent le pas et troquent leur vie paisible à Sart contre une année d’aventure avec leurs trois enfants. « Le confinement faisant, on s’est dit qu’on avait besoin de se créer des souvenirs avec eux maintenant, avant qu’il ne soit trop tard », explique-t-elle.