Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anne Gilbert, 58 ans est Ecaussinnoise depuis une petite dizaine d’années. Après avoir vécu à Schaerbeek et Braine-Le-Comte, elle a choisi la Cité de l’Amour pour son calme. Pourtant, depuis quelques semaines, elle ne s’y sent plus en sécurité. En cause : l’extinction de l’éclairage durant la nuit.