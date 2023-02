Plus grand, plus moderne, moins énergivore, le Lidl de Chapelle-lez-Herlaimont a rouvert ses portes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chose promise, chose due : fermé depuis le mois de juin 2022, le supermarché Lidl de Chapelle-lez-Herlaimont a rouvert ses portes ce vendredi 10 février. Huit mois de fermeture, mais cela valait la peine d’attendre pour la clientèle, car tout a changé dans cette grande surface créée initialement en 2007. Le magasin situé au nº3 de la rue des Bureaux a été complètement démoli et reconstruit, pour offrir une surface agrandie de plus de 50 %, passant de 920 mètres carrés à 1.420 mètres carrés !

L’aménagement a été également revu de fond en comble, pour une « expérience shopping plus agréable », une circulation plus facile dans les rayons et une offre de produits frais améliorée.