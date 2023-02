«PSG – Bayern, un monde d’écart»: Emiliano Bonfigli préface le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions

La Ligue des Champions est enfin de retour ! L’attente a été longue. Interminable même… La dernière journée de la phase de groupe s’était jouée il y a déjà trois mois et demi. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain marchait sur l’eau. Invaincu en phase de groupe, il terminait deuxième derrière Benfica, à la seule différence de buts. Ses stars étaient intenables. Mbappé, Messi et Neymar affûtaient leurs dribbles comme certains aiguisent leurs couteaux. Il n’y a pas de hasard : la Coupe du Monde était proche, et la finale a confirmé tout le génie de Messi et Mbappé…

Aujourd’hui, de l’eau a coulé sous les ponts de la Seine. À Paris, le mot crise n’est plus très loin des manchettes de journaux. Le PSG vient d’essuyer deux revers consécutifs, à Marseille et à Monaco. Les Ultras sont, à raison, en colère. « On a besoin de vous », a tenté, sans convaincre, Presnel Kimpembe à l’adresse de ses supporters. C’est désormais une mauvaise habitude : au moment des matches couperets de la Ligue des champions, le PSG n’a besoin de personne pour se saborder. En sera-t-il de même cette saison ? Difficile d’y répondre. Mais à quelques heures de cette superbe affiche face au Bayern Munich, le climat est loin d’être rassurant.