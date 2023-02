EDITO – Qualité et proximité: la valeur de l’info

Attention, le journal de ce mercredi 15 février sera collector. Le tout dernier numéro d’un quotidien imprimé dans un grand format, appelé « le Berlinois » dans le jargon de la presse. Dès ce mercredi, nos fidèles lecteurs découvriront leur nouveau journal. Plus pratique, plus lisible et plus moderne. Un journal plus compact, mais toujours aussi grand par la qualité et l’exclusivité de ses contenus, par l’incroyable passion de l’info qui guide les journalistes mobilisés en permanence dans toutes nos rédactions, en Wallonie et à Bruxelles.

Cette évolution, nous ne l’avons pas menée seuls, mais avec l’aide et le soutien de nombreux experts et de toutes nos équipes. Mais surtout, nous vous avons écoutés, chers lecteurs, à travers vos avis, vos mails, vos coups de téléphone, vos encouragements, parfois vos coups de gueule et dans ces tables de lecture mises en place pour que vous soyez au cœur de notre projet. Question de confiance.