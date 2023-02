Mehdi Boukamir prolonge son contrat au Sporting de Charleroi jusqu’en juin 2025

Auteur de plusieurs bonnes prestations ces dernières semaines sous le maillot zébré, même s’il était sur le banc ce week-end contre Seraing - « il est un peu fatigué, c’est un processus normal pour un jeune », justifiait Felice Mazzù -, Mehdi Boukamir a paraphé un nouveau contrat avec le Sporting de Charleroi.

Le jeune défenseur carolo est désormais lié au matricule 22 jusqu’en juin 2025, avec une option pour deux saisons supplémentaires. C’est une excellente nouvelle pour les deux parties et notamment le Sporting puisque les prestations du défenseur, également international belge U19, n’avaient pas laissé le monde extérieur indifférent. « Le staff, la direction, les joueurs et toute la grande famille du Sporting se réjouissent de la prolongation du séjour de Mehdi en Noir et Blanc et lui souhaitent la pleine réussite pour la suite de ses aventures au Pays Noir », peut-on lire dans le communiqué du club.