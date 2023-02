Les brèves omnisports carolos: deux sports au menu

Les Red Roosters n’ont pas manqué l’occasion de se rapprocher de la tête du classement à l’occasion de leurs deux matches à domicile prévus ce week-end. Vendredi, les Carolos ont ainsi battu les Phantoms d’Anvers (8-1) avant de récidiver deux jours plus tard face aux Dragons de Gand (7-3). Les Red Roosters reviennent ainsi à quatre unités du leader, qui a joué deux matches de plus.

Athlétisme

Une médaille pour le CRAC

Trois athlètes du club carolo s’étaient déplacés jusqu’à Louvain-la-Neuve ces samedi et dimanche pour disputer les championnats de Belgique (et LBFA) en salle d’épreuves combinées et à cette occasion, Ingrid Dejaiffe (W50) a bouclé son pentathlon en troisième position au niveau francophone et à la cinquième place au général. Marie-Claude Van Werst (W55) l’a, elle, terminé à la sixième place (quatrième LBFA) tandis que Henri Tenret (M65) a fini en dixième position (quatrième LBFA).