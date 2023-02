Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces dernières heures, le personnel des restaurants passe logiquement son temps soit au téléphone, soit sur le site internet, afin d’enregistrer les réservations pour la sempiternelle Saint-Valentin de ce mardi 14 février. Traditionnellement, c’est un jour où le chiffre est bon, voire très bon pour l’Horeca. En ces temps de crise, ce n’est pas anodin.

Mais cela n’empêche pas certains restaurateurs de se retrouver piégés par le comportement de quelques clients malpolis et pas vite gênés, qui réservent une table pour 2, 4 personnes vire plus, et qui finalement ne se présentent pas à l’heure dite, et sans prévenir encore bien. Un phénomène qui n’est pas spécifique à la Saint-Valentin.