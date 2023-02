Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du matériel d’injection, avec des traces de cocaïne. Des sex toys et des objets sexuels. Les enquêteurs qui ont perquisitionné la maison de Pierre Palmade dimanche ont mis la main sur de nombreux éléments qui laissent à penser que l’acteur, avant l’accident grave dont il a été victime vendredi soir et qui a fait quatre autres blessés graves, s’était adonné à du « chemsex ». Il portait de nombreuses traces de piqûre sur le corps, ont relevé les pompiers qui lui ont prodigué les premiers. « Chemsex », c’est quoi ? Le mot désigne en fait du sexe sous influence, souvent un cocktail détonant de cocaïne, médicaments, et autres drogues tranquillisantes ou stimulantes qui permettent de tenir des jours entiers sans dormir et sans manger.