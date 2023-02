Pas de licenciement collectif, mais le personnel des magasins Match va sans doute devoir se serrer la ceinture

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Match vit des heures difficiles et nous sommes inquiets », résume Catherine Roisin, la secrétaire régionale adjointe de Charleroi au terme de la rencontre entre le front commun syndical et la direction. La santé financière de l’entreprise n’est pas brillante. Son chiffre d’affaires s’inscrit sur une courbe descendante tandis que les frais, eux, pèsent de plus en plus lourdement. Une fois encore, les actionnaires ont mis la main au portefeuille pour recapitaliser l’entreprise. « Mais le geste n’est pas gratuit. Il s’accompagne d’une obligation de redressement », indique Catherine Roisin.

Certains redoutaient un funeste scénario lors de cette rencontre qui a eu lieu voici quelques jours. « Aucun plan de licenciement collectif n’a été annoncé. Mais, soyons clairs, c’est bien à une réorganisation, voire à une restructuration qu’il faudra faire face dans les prochains moins », estime la syndicaliste.