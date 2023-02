Ponctualité en chute, tarifs en hausse, temps de trajets allongés... les usagers de la SNCB en ont marre

Les statistiques ont été mauvaises l’année dernière en matière de ponctualité, se dégradant au fil des mois. En décembre, seul 84,8 % des trains étaient à l’heure, ou plutôt avaient moins de six minutes de retard. Ce taux était de 92,5 % en décembre 2021. En octobre et novembre 2022, on était à près de 85 %, contre plus ou moins 90 % un an plus tôt à la même époque. « Le taux de satisfaction des usagers n’a jamais été pratiquement aussi bas », déplore la députée socialiste.

« En fait, la ponctualité serait beaucoup plus grave si on tenait également compte des trains supprimés », souligne Gery Baele de Navetteurs.be. Une autre chose l’énerve : « Il arrive que le train, au lieu des neuf voitures habituelles, n’en ait que trois. Des gens ne peuvent pas monter à bord à cause du manque de places ». « Et puis, il y a aussi les correspondances que l’on rate à cause du manque de ponctualité », note Chanelle Bonaventure.

Les chiffres sont également mauvais au niveau des suppressions : 5.665 en décembre 2022, soit 5,7 % du total des trains en circulation ce mois-là, contre seulement 2.764 en décembre 2021. C’est en août où la proportion des trains supprimés était la plus faible en 2022 : 2,7 %, tout de même…

Lorsque nous l’interrogeons sur le manque de ponctualité, la SNCB rappelle les trois grandes causes des incidents sur le réseau : 40 % sont liées à des tiers, 40 % à la SNCB et 20 % à l’infrastructure. « Les causes des retards et suppressions en lien avec les tiers sont principalement des intrusions sur les voies, des vols de câbles, des heurts de personne, des actes de malveillance et de vandalisme qui sont fortement en augmentation. Il y a aussi la météo avec les tempêtes, les arbres sur les voies etc. », détaille Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

Début de la semaine dernière, le gestionnaire du réseau Infrabel et la police fédérale des chemins de fer ont décidé de renforcer les mesures contre le vol de câbles qui a triplé en 2022 avec comme impact plus de 90 minutes de retard par jour en moyenne. La Wallonie est la région la plus touchée.

« Pour les causes liées à la SNCB, il s’agit principalement de retards liés à des incidents de matériel ou de manque de personnel. Nous sommes conscients que la situation a été compliquée sur plusieurs lignes. Nous constatons, en effet, que les pannes sont en augmentation. Nous analysons la situation pour trouver des solutions structurelles. Le matériel est aussi plus sensible aux conditions météo extrêmes, en été comme en hiver », indique Marianne Hiernaux porte-parole des chemins de fer. La SNCB le reconnaît volontiers : son matériel est vieillissant (lire ci-contre).