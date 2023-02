Ligue des champions: le PSG attend le retour du vrai Neymar

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur son cou, une phrase tatouée : « Tudo Passa », et des oiseaux qui s’envolent. Comme le temps : Neymar a fêté ses 31 ans dimanche dernier. Le temps a passé aussi avec le PSG : plus d’un lustre qu’il a rejoint la cour d’Al-Khelaïfi. Mais quelle trace laissera-t-il quand il aura tiré sa révérence, quel souvenir ? La réponse ne saurait être nette et précise.

À Paris, comme tout au long de sa jeune existence, Neymar Jr a montré tellement de visages qu’on ne saurait en choisir un pour l’identifier à coup sûr. Une vedette précoce qui gagnait déjà plus d’argent en pub qu’en salaire à Santos, un personnage médiatique et télévisuel au Brésil, noceur à ses heures libres, joueur le plus cher de l’histoire, douleur et impuissance du Brésil en Coupe du monde, à cause d’un match qu’il n’a pas pu jouer (2014) et d’un tir au but qu’il n’a pas pu exécuter (2022), ombre de Messi, tête de Turc du parc des Princes depuis son retour avorté au Barça. Et premier nom des bulletins médicaux du PSG (avec Verratti, a priori bon pour le service ce soir) également. Les veilles de grands matchs, Paris a rarement su sur quel pied danser avec lui… À l’approche du Bayern, sa santé ne suscite aucune inquiétude. Son humeur, c’est autre chose. Lors de la dernière journée de L1, il a montré son visage le moins agréable sur le terrain de Monaco avec une attitude irritante au possible. Mais allez savoir l’habit que l’artiste enfilera ce soir contre les Bavarois.