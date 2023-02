Ligue des champions: «Le PSG risque de jouer avec la peur au ventre»

Ce sera particulier, d’autant qu’il y a pas mal de choses au niveau intox concernant les blessures de Mbappé et Messi. Vu la dynamique actuelle, Paris risque de jouer avec la peur au ventre et pourrait même se retrouver déjà à moitié éliminé avant la manche retour. Le Bayern, lui, a réalisé un mercato très bien senti. Sommer, qui est arrivé pour pallier le forfait de Neuer, connaît le haut niveau et est un gardien très fiable. Il y a aussi Cancelo, qui est la surprise du chef. Pour moi, ce match peut donc clairement partir dans tous les sens, mais je vois le Bayern poser de sérieux problèmes à Paris.

Paris est actuellement un géant au pied d’argile. Depuis le retour de la Coupe du monde, les résultats sont mauvais et les critiques sont nombreuses. Tant concernant le jeu que la mentalité affichée sur le terrain. Pour moi, ce sera certainement l’élément-clé ce mardi. On va voir avec quel costume Paris jouera. Si c’est celui de la Ligue des champions, alors il peut lutter avec le Bayern et sortir une double confrontation extraordinaire. Si c’est celui de ces dernières semaines, Paris peut très bien se ramasser des buts dans les deux matches. Je pense notamment au manque de combativité et au côté je-m’en-foutiste des deux Sud-Américains : Messi et Neymar. Je placerais Mbappé dans une autre catégorie, car il dégage toujours cette saine ambition sportive. Je pense qu’il a réellement l’envie d’amener une première Ligue des champions à son club.