Détention d’Olivier Vandecasteele: la ville de Bruxelles se joint au concert d’appels à la mobilisation de toutes les voies diplomatiques

Dans sa motion adoptée à l’unanimité, le conseil communal de la Ville de Bruxelles demande au gouvernement fédéral belge et à l’ambassadeur de Belgique en Iran, de mettre en œuvre « toutes les procédures diplomatiques possibles et disponibles pour faire libérer M. Olivier Vandecasteele en urgence ».

Les conseillers communaux de la Ville demandent aussi au gouvernement fédéral belge et à l’ambassadeur de Belgique en Iran, « de veiller et de s’assurer de l’amélioration des conditions matérielles de détention d’Olivier Vandecasteele et du respect, de sa santé et du droit international s’y rapportant jusqu’à sa libération ».