Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense, dément toutes les rumeurs d’infidélité qui la concernent: «Notre couple fait des jaloux et des envieux depuis le début»

Leur histoire d’amour a commencé à Tournai, dans leur fief, un jour de fête de l’accordéon... « On se connaissait un peu car je travaillais à l’époque pour Michel Daerden, mais on ne s’était jamais vraiment parlé plus que ça. Puis il y a eu cette fête de l’accordéon en 2006. J’avais rendez-vous avec mon cousin sur la place Saint-Pierre mais il n’arrivait pas. J’avais deux solutions : soit je rentrais chez moi, soit je rentrais à l’Extension. J’ai choisi cette deuxième option », confie la ministre Ludivine Dedonder. « Paul-Olivier était là, avec sa soeur et un ami. Nous avons bu un verre et discuté. Puis on a appris à se connaître. Comme je travaillais à Namur, on s’appelait la semaine et on se voyait le week-end, mais on ne s’est pas mis ensemble de suite, cela a pris quelques mois. Il y a ensuite eu la campagne en 2006 qui nous a aussi rapprochés. Mais c’est cette date de la fête de l’accordéon qu’on retient ».

Forcément, entre un emploi du temps de ministre et un emploi du temps de maïeur, les deux tourtereaux n’ont pas toujours beaucoup de temps à se consacrer. « En semaine, c’est compliqué. Nos moments à deux, c’est le matin, dans la salle de bain. On se voit le week-end et les vacances scolaires font du bien pour trouver des moments à trois avec notre fils Oscar. Nous allons sûrement partir quelques jours lors des vacances de carnaval ».