Guerre en Ukraine: des F-35 néerlandais interceptent des avions russes près de l’espace aérien polonais

Ces chasseurs furtifs – ils sont huit au total – opèrent depuis début février et pour une période de deux mois depuis la base aérienne de Malbork (nord-est de la Pologne) pour notamment assurer la défense du flanc oriental de l’Otan,.

Lundi deux F-35A ont effectué un décollage d’alerte (« scramble » en jargon) pour intercepter, identifier et accompagner une formation de trois appareils russes. Il s’agissait d’un avion de reconnaissance et de renseignement Iliouchine Il-20 (Coot-A dans la terminologie de l’Otan) et de deux chasseurs Sukhoï Su-27 (Flanker), a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.