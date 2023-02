Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si le report de la finale fut, un instant, évoqué, la présidente se félicite du travail effectué par la police mais s’inquiète de voir que le terroriste a pu se procurer des tickets pour la soirée…

de videos

Darline, vous avez vécu une semaine hypercompliquée entre le grave accident de la route de Chayenne, Miss Belgique 2022, la menace terroriste sur la finale mais aussi le fait que Chayenne soit sous surveillance policière suite à des menaces. Comment allez-vous ?

Bien mais je suis fatiguée. Vidée, même. Tout le monde m’appelle pour des articles et c’est vrai que la semaine a été compliquée.

Comment et quand avez-vous pris connaissance de la menace terroriste samedi soir ?

Vers 18h30, je suis descendue dans le hall de l’hôtel Plopsa (NdlR : c’est là que les finalistes et le comité logent) pour dire bonjour à tout le monde puis je suis allée à la table d’un sponsor et là, une personne m’a fait remarquer qu’il y avait étonnamment beaucoup de policiers aux abords de la salle. Puis, une chaîne de télé m’a appelée pour me dire la même chose et me demander ce qu’il se passait. J’ai dit « Je ne sais pas ! ». Je suis alors allée à la table du bourgmestre de La Panne (qui était présent pour être dans le jury de l’élection). Il était au courant de la menace et m’a expliqué la situation. À un moment donné, ma nièce a voulu sortir du bâtiment pour aller chercher quelque chose dans sa voiture qui se trouvait, sans le savoir, sur le parking près de la voiture du terroriste. Elle y a été escortée par 4 policiers. Quand elle est arrivée près de cette voiture, elle a vu quelque chose par terre qui ressemblait à un gros sac noir mais elle n’a pas eu le temps de voir ce que c’était.