Attentat déjoué à Miss Belgique: Peter C. a été entendu par les enquêteurs, «j’allais déjouer une attaque des forces de sécurité iraniennes!»

« J’allais déjouer une attaque des forces de sécurité iraniennes ». C’est ce que Peter C. (46 ans) a déclaré à la police lors de son premier interrogatoire. L’homme était convaincu qu’il était suivi et qu’une bombe avait été placée sous sa voiture. C’est pourquoi il s’est rendu à La Panne avec une femme de 35 ans, en utilisant une voiture de location. Sa passagère – qui n’était pas au courant de ses projets – a été libérée sans conditions.

C’est un ancien policier qui a finalement informé ses anciens collègues de la zone de police locale de Lommel, samedi. Il avait parlé à l’un de ses clients : Peter C., l’exploitant d’un salon de bronzage à Overpelt où l’ancien policier était chargé de la sécurité et de la surveillance. Selon les informations de VTM News, C. lui avait confié qu’il voulait commettre un attentat à Miss Belgique. Une déclaration que la police a immédiatement prise au sérieux. C. n’était pas connu de la police ou des services de sécurité, mais il était en possession de plusieurs armes.