Encore sous le choc, Gaëtan Bartosz évoque dans «TPMP» l’attentat déjoué lors de la cérémonie Miss Belgique, qu’il a animée: «Je me suis dit ‘quitte à mourir, autant mourir en faisant mon métier’» (vidéo) L’animateur de Radio Contact évoque le stress permanent qu’il a ressenti tout au long de la cérémonie. Capture vidéo Twitter

Ce samedi 11 février, Miss Belgique 2023 a été élue en direct du Théâtre Plopsa, à La Panne. Mais un « possible attentat » a été évité avant le début de la cérémonie, qui a été retardée. Lire aussi Gaëtan Bartosz en pleurs après la cérémonie Miss Belgique qu’il a animée: «J’avais très très peur de me retrouver comme certains se sont retrouvés au Bataclan… Des techniciens sont partis car ils ont eu peur» (vidéo) Une menace terroriste a plané sur la soirée Miss Belgique 2023 à La Panne. Au final, si c’est Emilie Vansteenkiste qui repart heureuse avec la couronne de Miss Belgique 2023, la soirée avait mal démarré avec l’arrestation d’un homme, Peter C., qui menaçait de « tout faire péter » lors de la finale. Heureusement, la police a fait un travail remarquable et la menace a été écartée.

Lire aussi Attentat déjoué à Miss Belgique: la femme néerlandaise qui accompagnait Peter C. dans la voiture a été libérée sans condition Ce lundi 13 février, Gaëtan Bartosz, qui a animé la cérémonie Miss Belgique, était invité sur le plateau de « Touche pas à mon poste » pour évoquer cet événement traumatisant. Il est revenu sur ce début de soirée particulièrement mouvementé. « Quand on apprend ça, c’est encore plus la panique parce que… est-ce qu’il est tout seul ? Est-ce qu’il y a plusieurs personnes ? On ne le sait pas, j’ai le commissaire qui vient me voir avant le show, j’ai le maire de la ville qui vient me voir et qui me dit ‘qu’est-ce qu’on fait ?’ », explique l’animateur de Radio Contact à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs.

Il poursuit : « Je demande aux responsables : ‘Est-ce que vous êtes sûrs qu’il est tout seul ? Est-ce qu’il n’y a pas d’autres personnes qui sont impliquées ? ». Évoquant Peter C., Gaëtan Bartosz affirme qu’il était déterminé à commettre le pire. « Il avait un vrai arsenal, donc en fait le commissaire m’a dit : ‘Si on n’était pas arrivé dans les cinq minutes, vous étiez dedans’, parce qu’il était déterminé, le gars était sur le parking, il se dirigeait vers la salle, il était déterminé donc à partir de ce moment-là, c’est très très compliqué de se retrouver sur le plateau et de devoir faire son métier d’animateur », témoigne l’animateur.