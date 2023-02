Concours – Gagnez 5 x 1 jeu «Forspoken» sur Playstation 5

Grâce à Sudinfo, vous pouvez gagner votre exemplaire du jeu de Square Enix, « Forspoken ». 5 x1 jeu « Forspoken » sont à remporter via un tirage au sort. Pour ce faire, rien de plus simple : complétez le formulaire ci-dessous et vous serez peut-être recontacté après le 28 février 2023 si votre nom a été tiré au sort.

Forspoken met les joueuses et les joueurs dans la peau de Frey Holland, une jeune femme comme les autres inexplicablement transportée à Athia, une contrée fantastique ravagée par une force inconnue, la Brume. Frey, ayant étonnamment survécu à cet étrange phénomène, et armée d’un bracelet magique doté d’une conscience, Krav, représente la dernière lueur d’espoir pour Athia. Elle doit apprendre à maîtriser ses nouvelles compétences magiques pour sauver Athia et trouver le chemin du retour.