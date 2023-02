Nouvelle action des syndicats policiers contre l’Open VLD: «Nous agissons une fois de plus pour exprimer notre mécontentement»

Une centaine de militants des syndicats policiers ont profité de cette occasion pour se rassembler devant les portes du café Jerre, où se déroulait l’événement. Ceux-ci font campagne depuis un certain temps car, selon eux, les accords précédents concernant les salaires et le régime de fin de carrière n’ont pas été respectés.

« Avec ce front commun qui rassemble le NSPV (SNPS), le VSOA (SLFP), l’ACOD (CGSP) et l’ACV (CSC), nous agissons une fois de plus pour exprimer notre mécontentement », a expliqué Wesley Huysentruyt, représentant national du NSPV. « Van Quickenborne et Verlinden nous ont promis des augmentations de salaire, mais le premier nie maintenant l’existence d’un accord. C’est pourquoi nous sommes dans la rue ».