Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Je vais écrire au juge d’instruction ce mardi afin que mon client soit confronté à Panzeri », nous apprend Me Maxim Töller lundi soir, en sortant de la prison de Saint-Gilles où il a pu s’entretenir avec son client.

D’après Me Töller, le juge Michel Claise n’a qu’une chose dans le dossier pour inculper Marc Tarabella : les « déclarations d’un corrompu, Panzeri », faites au tout début de l’enquête, avant qu’il n’obtienne son statut de repenti. Panzeri, en aveux et inculpé parmi le tout premier, a indiqué aux enquêteurs avoir donné à Tarabella 120.000 à 140.000 euros, en cash, en plusieurs fois, dans des sachets, afin qu’il parle en faveur du Qatar. Ce sont ces accusations qui ont conduit le juge à opérer la perquisition au domicile de Marc Tarabella le 10 décembre, puis à demander sa levée d’immunité parlementaire, puis à l’inculper et à l’incarcérer.