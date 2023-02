Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qui a dit que les Liégeois détestaient forcément les Carolos et vice-versa ? Certainement pas les députés libéraux Diana Nikolic et Nicolas Tzanetatos. Depuis quelques mois, leur idylle est devenue un secret de polichinelle dans le microcosme de la vie politique wallonne. Vivant dans les deux plus grandes villes du sud du pays, ayant chacun des parents restaurateurs, possédant un goût identique pour la convivialité et l’esprit de fête, les tourtereaux avaient, il est vrai, de nombreux points communs susceptibles de les rapprocher.