Un début de journée au frais avant l’arrivée du soleil sur tout le pays: les températures seront comprises entre 10 et 14ºC ce mardi

Ensuite, le soleil s’imposera partout et les maxima se situeront entre 10 et 14ºC, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible de secteur sud. En Ardenne, il sera parfois modéré de sud-est.

Jeudi, le ciel sera très nuageux avec quelques périodes de faibles pluies en provenance de l’ouest. Dans le courant de l’après-midi, les précipitations deviendront plus régulières et plus marquées, principalement sur la moitié nord. Les maxima s’échelonneront de 6 à 10ºC. Le vent sera modéré et au littoral assez fort de sud-ouest.