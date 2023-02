Un homme ouvre le feu dans un campus universitaire aux Etats-Unis: trois personnes tuées, plusieurs blessés dans un état critique, le suspect a pris la fuite

« Nous avons actuellement des centaines de policiers et de représentants des forces de l’ordre – de l’Etat, locaux et fédéraux – sur le campus qui travaillent dans un effort coordonné pour assurer la sécurité du campus et identifier et appréhender le suspect », a affirmé M. Rozman.

La police est rapidement arrivée sur les lieux et a ordonné aux étudiants et au personnel du campus de se confiner.

L’université a suspendu toute activité pour 48 heures.